Investito in bicicletta, bambino muore in ospedale dopo due giorni di agonia

Le notizie che non si vorrebbero mai sentire: non ce l'ha fatta il giovanissimo Walid El Gargouh, il bambino di 12 anni vittima di un terribile incidente stradale venerdì mattina ad Alfianello, travolto da un furgone guidato da una signora di 70 anni che non l'avrebbe visto fino all'ultimo, se lo sarebbe visto arrivare senza riuscire a frenare in tempo. Ricoverato in ospedale in condizioni disperate, ha lottato per poco più di 48 ore, ma si è dovuto arrendere all'inevitabile.

La donna, come da prassi in casi come questo, risulta indagata per omicidio stradale: anche il suo furgone è stato posto sotto sequestro, così come la bicicletta del giovane Walid. Ricoverato al Giovanni XXIII di Bergamo, la salma presto dovrebbe tornare a casa. Ma non si escludono ulteriori accertamenti medico-legali, nell'ambito delle indagini.

Sbalzato sul parabrezza e sull'asfalto

Walid El Gargouh è di nazionalità marocchina, ma è nato e cresciuto in Italia, in provincia di Brescia. Venerdì mattina stava pedalando in paese in compagnia di alcuni amici, quando all'uscita da una curva, in Viale Europa, ha centrato in pieno il furgone: è stato sbalzato prima sul parabrezza e poi scaraventato rovinosamente a terra.

Raggiunto dagli amici e dai soccorritori, è stato rianimato a lungo prima di essere trasferito in ospedale. Sul posto l'automedica e un'ambulanza della Croce Bianca, e gli agenti della Polizia locale per i rilievi. In loco si era precipitata anche la madre Uefa, allertata dagli amici del figlio. Insieme a papà Mohamed e al fratello maggiore è rimasta al capezzale del suo bambino, in ospedale, nella speranza di una buona notizia. Purtroppo mai arrivata.