Morte di Alessio, il dolore di Chiara Ferragni: "Uno shock, non ci sono parole"

In seguito alla notizia dell'incidente in A4 in cui ha perso la vita il 34enne Alessio Sanzogni, "influencer" ed ex manager di Chiara Ferragni, la 'diva' di Instagram ha pubblicato un commovente post d'addio sul suo profilo.

Stamattina stavo dando da mangiare alla mia bambini, bevendo un caffè con un'amica in quella che sembrava una mattinata a casa come tante. Poi è arrivata la notizia peggiore: il mio amico Alessio è morto in un tragico incidente. Non riesco a trovare le parole per esprimere quanto sia scioccante tutto questo. Una volta eravamo molto affiatati e lavoravamo insieme a tempo pieno, poi, alcuni anni fa, abbiamo preso strade diverse. Quello che rimpiango ora è il tempo che non abbiamo trascorso insieme negli ultimi due anni, le parole che non ci siamo detti. Ci siamo ancora parlati o sentiti per messaggio, ma non erano più i discorsi che eravamo soliti avere. Non importa cosa succede nella tua vita, sii sempre consapevole di rendere speciali le persone a cui tieni. Spero che tu possa trovare la pace, Alessio.