Spaventosa caduta durante il Panafrica Rally, ferito il biker Alessandro Botturi

Il volto tumefatto, ma gli occhi pieni di voglia di riprendersi in fretta e tornare in sella alla sua Yamaha 450. In un video postato su Facebook il pilota bresciano Alessandro Botturi, campione di enduro, rassicura i suoi tanti, tantissimi, sostenitori: “Una botta così non è facile da superare: fortunatamente me la sono cavata e il vostro sostegno mi è stato di grande aiuto”.

Nei giorni scorsi, Il 44enne di Lumezzane è stato vittima di uno spaventoso incidente mentre affrontava il deserto del Sahara in sella alla sua moto per la Panafrica Rally 2019, competizione che si chiuderà il prossimo 28 settembre. A raccontare cosa è accaduto e gli istanti drammatici vissuti è lo stesso pilota, dopo le dimissioni dall'ospedale di Errachidiah:

“Non andavo neanche forte: mi sono distratto per guardare il roadbook e ho preso un sasso: in un attimo mi sono trovato per terra. È andata bene, per fortuna: ha rotto una costola e uno zigomo e ho il copro ricoperto di botte, ma non ho nulla di grave”.

Il filmato e le immagini del volto di Botturi, pesantemente segnato dall’incidente, hanno fatto il giro del web e non sono mancati i messaggi di solidarietà. In poche ore migliaia di commenti sono piovuti sulla pagina Facebook del nove volte campione italiano di enduro e non solo dagli abitanti della sua Lumezzane.

Da vero guerriero - del resto oltre, a fare incetta di titoli in sella ad una moto, ha giocato a lungo pure a rugby - ha archiviato in fretta lo spavento, e il dolore, e sta già pensando al ritorno in sella.