Auto sbanda e si ribalta: gravissimo gestore di un agriturismo

Albino Cantoni, 67enne gestore dell’agriturismo “Cornei da Nadia” di Collio, è stato ricoverato in Rianimazione al Civile di Brescia, a seguito del terribile incidente che l’ha visto unico protagonista giovedì mattina a San Colombano.

L’uomo era al volante del suo pick-up, quando, per cause ancora in corso d’accertamento, ha improvvisamente perso il controllo del mezzo, che si è poi ribaltato. Sul posto è intervenuta un’ambulanza di Val Trompia Soccorso, ma è stato poi necessario l’intervento dell’elisoccorso per il trasposto d’urgenza nel nosocomio cittadino.

Non si esclude che l’incidente sia stato causato da un malore. Nella giornata di mercoledì, pare che Cantoni abbia avuto problemi di salute e, al momento dello schianto, si stava dirigendo a Tavernola per sottoporsi a dei controlli.