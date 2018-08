Camion spurghi perde, scia di liquame sulla Provinciale: moto si schianta

Per fortuna non si è fatto nulla, ma poteva andare peggio: ma intanto la sua moto Ktm è stata caricata e portata via con il carro attrezzi. Brutta disavventura per un motociclista valtrumplino in trasferta martedì pomeriggio in Valsabbia, ad Agnosine: lungo la Provinciale in località Casale è finito fuori strada a causa di un liquido viscoso presente sull'asfalto.

Lo stesso liquido poco prima aveva rischiato di far uscire fuori strada anche una Fiat Panda, che alla fine è rimasta a fatica sulla carreggiata. Diversi gli automobilisti che hanno segnalato la cosa, e rapido l'intervento dei tecnici della Provincia di Brescia per “tamponare” l'accaduto, ed evitare conseguenze peggiori.

A quanto pare il “materiale” sarebbe fuoriuscito da una cisterna che stava scendendo verso valle. Tra l'altro si sarebbe trattato di liquami e altri reflui organici, trattati da una ditta di spurghi: facile immaginare anche l'odore rimasto sull'asfalto, e poi con questo caldo.

Tutto è bene quel che finisce bene, almeno senza feriti. Rimane il rammarico del motociclista, la moto da sistemare, la trasferta rinviata. Il camion cisterna avrebbe perso altro liquame lungo la strada: non è chiaro se gli agenti della Polizia Locale, intervenuti in giornata, abbiano già individuato l'origine del pericoloso (anche se involontario) sversamento.