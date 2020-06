Prima lo schianto, poi l’incendio in galleria: due feriti e strada chiusa

Grave incidente nella tarda mattina di giovedì lungo la Provinciale 79 che collega la Val Sabbia alla Val Trompia. Stando alle prime informazioni trapelate, un’auto si sarebbe schiantata contro furgoncino all’interno della galleria Passo del Cavallo, tra Agnosine e Lumezzane. Dopo l’impatto sarebbe anche divampato un incendio che ha coinvolto entrambi i veicoli.

Sul posto sono intervenute cinque ambulanze, un’automedica, tre squadre dei Vigili del Fuoco di Brescia e da Bergamo si è pure alzato in volo l’elisoccorso. Secondo quanto riporta l’agenzia regionale emergenza-urgenza, sarebbero due le persone coinvolte e ferite: un uomo di 53 anni e uno di 55. Entrambi sono stati estratti dai rispettivi abitacoli prima che le fiamme avvolgessero completamente i veicoli. Non hanno mai perso conoscenza, ma le condizioni di uno di loro avrebbero destato preoccupazione, tanto che si è reso necessario il trasporto, in codice rosso, in eliambulanza. La Provinciale è stata chiusa al traffico. La ricostruzione dell'accaduto è affidata ai Carabinieri di Sabbio Chiese.