Terribile schianto frontale: feriti 4 giovani, due sono in gravi condizioni

Quattro feriti di cui due in gravi condizioni: è questo il bilancio del pauroso incidente stradale di martedì sera ad Adro, intorno alle 23.15 sulla SpXII - nota anche come Via Provinciale - in direzione di Capriolo. Nello schianto frontale sono rimaste coinvolte due vetture, tra cui una vecchia Fiat Punto che è finita per ribaltarsi completamente su se stessa.

La dinamica dell'accaduto è al vaglio degli agenti della Polizia Stradale. E' molto probabile che uno dei due mezzi possa aver improvvisamente sbandato, mentre l'altro era in transito, in direzione contraria. Sul posto anche i Vigili del Fuoco, a supporto delle operazioni di soccorso e di messa in sicurezza: è grazie a loro che è stato possibile liberare gli occupanti dalle lamiere.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Come detto sono quattro i feriti: due donne di 30 e 40 anni e due uomini di 31 e 43 anni. Due di loro sono stati ricoverati in gravi condizioni al Civile (da un'ambulanza dei volontari di Adro) e al San Gerardo di Monza, in elicottero; altri due feriti sono finiti in codice giallo all'ospedale di Ome, trasferiti su ambulanze dei volontari di Capriolo e di Rovato.