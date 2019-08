A folle velocità in curva, si schianta con la moto: ragazzo in gravi condizioni

Sono ancora gravi le condizioni del ragazzo di 22 anni finito fuori strada con la moto nella notte tra sabato e domenica, in Via Nespolo ad Adro. La vittima ha perso il controllo della due ruote in curva, in una zona abbastanza centrale e non lontano dalla rotonda delle Fornaci, sulla Strada Provinciale IX.

Il giovane è stato ritrovato riverso a terra, privo di sensi, poco prima delle 2: è stato ricoverato in codice rosso al Civile, trasferito in ospedale da un'ambulanza dei volontari di Rovato. Sul posto anche l'automedica arrivata da Bergamo. Il ragazzo è stato sottoposto all'alcol test.

Avrebbe riportato varie lesioni e qualche frattura, conseguenza della brutta caduta: fuori strada con la moto, è stato sbalzato sull'asfalto per diversi metri. Fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita. A detta di alcuni testimoni, il 22enne sarebbe stato visto più volte sfrecciare ad alta velocità, sulla SpIX.

Non solo: sarebbe stato visto bere alcolici in diversi locali della zona. Parcheggiava la moto, entrava al bar per berne uno, poi ripartiva a gran velocità: questa la ricostruzione di chi avrebbe assistito più volte alla scena. Avanti e indietro con la moto, fino alla brusca e improvvisa caduta.