Improvvisa sbandata, auto 'vola' e si ribalta: ragazza finisce in ospedale

Brutto incidente stradale martedì mattina in via Zocco ad Adro. Verso le 7.45, un'auto guidata da una ragazza di 19 anni si è ribaltata nei pressi della Streparava, azienda dell'automotive.

Per i soccorsi, sul posto si sono precipitati gli agenti della Stradale, i vigili del fuoco e un'ambulanza in codice rosso. Dopo le prime cure del personale medico, la giovane è stata trasportata in ambulanza all'ospedale Bolognini di Seriate. Nello schianto ha riportato lesioni serie, ma non è in pericolo di vita.

Ancora da accertare la dinamica dell'incidente, sulla quale sono in corso le verifiche della Stradale. Sembra comunque escluso il coinvolgimento di un veicolo terzo: la 19enne avrebbe fatto tutto da sola, perdendo improvvisamente il controllo del veicolo.