Maxi-tamponamento in autostrada: 7 feriti tra cui 2 bambini piccoli

Sono addirittura sette le persone coinvolte nel maxi-tamponamento di domenica pomeriggio sull'autostrada A4, tra i caselli di Desenzano e Brescia Est in direzione Milano, in territorio di Lonato. Tre i veicoli che si sono tamponati in rapida sequenza sulla terza corsia, poco prima delle 19.

Niente di grave, per fortuna, ma diversi feriti tra cui due bambini e due ragazzini ancora minorenni: circostanze che hanno destato una qualche preoccupazione, mentre sul posto venivano inviate ben tre ambulanze (Croce Rossa di Rivoltella, Soccorso Azzurro di Mantova, Soccorso Pubblico di Calcinato).

Coinvolti anche due bambini piccoli

Tra le 7 persone coinvolte nel sinistro anche un bimbo di 2 anni, un bambino di 7, un ragazzo e una ragazza di 17 anni, due giovani di 24 e 25 anni, una donna di 47 anni. Sono stati ricoverati in codice giallo al Città di Brescia e al Civile.

Come detto niente di grave, le inevitabili conseguenze di un tamponamento sotto il sole. I rilievi sono stati affidati alla Polstrada di Verona: dal verbale sarà possibile ricostruire dinamica e responsabilità. Non pochi i disagi al traffico, nel pieno dell'ora di punta del rientro domenicale.