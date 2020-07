Incidente in autostrada: 17 feriti, una sola corsia aperta, lunghe code

Inizia nel peggiore dei modi il fine settimana sulle strade ad alta percorrenza verso la nostra provincia. Sulla Autostrada A4 Milano-Brescia, tra Telgate e Grumello in direzione Brescia, al chilometro 187, attorno alle 10 si è verificato un grave incidente che ha visto coinvolti 5 veicoli.

Sul posto sono intervenuti il personale di Autostrade per l'Italia, la Polizia stradale, i Vigili del Fuoco, i mezzi di soccorso meccanico e sanitario. In tutto sono state addirittura 17 le persone medicate sul posto o portate in ospedale.

Il traffico scorre in prima corsia. Autostrade per l'Italia a chi è in viaggio verso Brescia consiglia di uscire a Bergamo e rientrare a Grumello dopo aver percorso la viabilità ordinaria. Per le lunghe percorrenze si consiglia invece di percorrere la A58, Tangenziale esterna di Milano, o la A35 Brebemi.