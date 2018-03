Scende dall'auto dopo l'incidente, travolto e ucciso in autostrada

Lo hanno trovato steso a terra, privo di sensi: purtroppo era già morto. Morto sul colpo, dopo essere stato scaraventato con violenza sull'asfalto a quanto pare non da una ma da due automobili, in rapida sequenza. La vittima dell'ennesima tragedia sulle strade bresciane è un 49enne di Capriolo, C.M.R le sue iniziali: in mattinata dovrebbero essere rese note le sue generalità.

Chi è la vittima dell'incidente

La famiglia è stata avvisata nella notte dell'accaduto: una tragedia per cui è difficile trovare le parole. Tutto è successo poco prima delle 20, lungo l'autostrada A4 in direzione Venezia, tra i caselli di Ospitaletto e Brescia Ovest, più o meno già in territorio di Roncadelle. Un primo incidente, un tamponamento, ma che sembrava si fosse risolto con un niente.

Il 49enne è sceso dalla sua Ford Fiesta rossa, tamponata da dietro, con l'intenzione di posizionare il triangolo e di aspettare l'arrivo del carro attrezzi nella vicina area di emergenza. E invece è successo quello che mai sarebbe dovuto succedere.