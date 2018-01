Auto si ribalta, quattro feriti nella folle carambola: grave un ragazzo

Ancora un incidente in autostrada, sulla A4 Milano-Venezia: anche stavolta il bilancio è pesante, con due veicoli coinvolti e quattro feriti tra cui un ragazzo di 26 anni che è ricoverato in gravi condizioni al Civile di Brescia. Lo schianto mercoledì pomeriggio intorno alle 17.20, nel tratto tra i caselli di Rovato e Ospitaletto, in direzione Verona.

Sull’accaduto indaga la Polizia Stradale, al lavoro per capire la dinamica esatta dell’incidente: una prima auto infatti si è ribaltata finendo fuori strada, nella carambola è rimasta coinvolta anche una seconda vettura. Sul posto anche una squadra dei Vigili del Fuoco, per liberare i feriti dalle lamiere, per la bonifica e per la messa in sicurezza della sede stradale.

La centrale operativa ha inviato sul luogo dell’incidente tre ambulanze e l’automedica: come detto sono quattro le persone finite in ospedale, tre di queste (una ragazza di 22 anni, un ragazzo di 29 a una giovane donna di 39 anni) hanno riportato solo lievi ferite, e sono stati accompagnati alla Poliambulanza per accertamenti.

Sono ben più gravi le condizioni del ragazzo 26enne che è stato accompagnato al Civile, in codice rosso. Non sarebbe comunque in pericolo di vita. Lunghe code a seguito dell’incidente: traffico bloccato a lungo, poi rallentamenti fino a tarda sera.