Famiglia sterminata, si cerca un altro camion: "Sono stato colpito due volte"

Un’ipotesi che in attesa di conferme definitive con il passare delle ore appare sempre più plausibile: nell’inferno di fuoco scatenatosi a seguito del terribile schianto di martedì scorso sulla A21, in cui hanno perso la vita sei persone tra cui tre bambini, potrebbe essere rimasto coinvolto anche un altro mezzo pesante, che però non si sarebbe fermato sul luogo dell’incidente.

Potrebbe essere uscito dal vicino casello di Brescia Sud, che in quel momento era un’uscita obbligatoria a causa di un altro incidente, meno grave e qualche chilometro più in avanti: la Polizia Stradale starebbe già passando al vaglio tutti i rilevamenti del Telepass in uscita, il pagamento dei biglietti, eventuali inquadrature delle telecamere di controllo.

Sarebbe una svolta nella ricostruzione di quanto accaduto, su cui ancora rimangono dei dubbi. Nella sua testimonianza l’autista sopravvissuto, quello che era alla guida dell’auto-cisterna carica di benzina che poi ha preso fuoco, ha raccontato di aver sentito sulla sua pelle due colpi ben distinti, che il suo camion era stato colpito due volte.