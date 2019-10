Schianto tra due tir in autostrada: chi è la vittima

Un sorpasso tra due mezzi pesanti, nell'operazione di rientro verso la carreggiata di destra i due tir si sono toccati, innescando la carambola: impressionante la scena alla quale hanno dovuto assistere gli uomini intervenuti per i soccorsi in seguito all'incidente verificatosi ieri mattina lungo la A21, nel territorio comunale di San Gervasio. Ad avere la peggio è stato Massimo De Battisti, schiacciato nel groviglio di lamiere delle due cabine, accartocciatesi l'una nell'altra.

L'uomo, 57 anni, abitava con la moglie a Casale di Scodosia, in provincia di Padova. Il suo camion è finito nella scarpata, non lasciandogli scampo. Il rimorchio trasportava pollame vivo: buona parte degli animali sono deceduti, gli altri si sono dispersi nei campi adiacenti la carreggiata. De Battisti avrebbe perso la vita sul colpo, nonostante i tentativi del personale del Suem 118 di rianimarlo e l'intervento dei pompieri che hanno messo in sicurezza l'arteria. L'autostrada è rimasta paralizzata per diverse ore in entrambi i sensi di marcia.

Sull'altro mezzo viaggiava invece un bresciano, un 44enne di Castenedolo, rimasto ferito in maniera grave, ma fortunatamente non in pericolo di vita. Lunghe e difficoltose le operazioni di sgombero dell'arteria autostradale: per rimuovere i mezzi pesanti è dovuta intervenire un'autogru, mentre diversi uomini cercavano di recuperare i polli vivi che ruzzolavano lungo le carreggiate e nel terreno adiacente, da dove avrebbero potuto mettere in pericolo gli automobilisti una volta riaperta l'autostrada.