Tamponamento tra 4 camion, poi lo schianto tra 2 auto: traffico nel caos

Incidenti a catena e traffico impazzito. Pomeriggio nero lungo l'autostrada A21 teatro, giovedì, di due sinistri avvenuti a poca distanza l'uno dall'altro. Prima un tamponamento tra ben quattro camion, poi lo schianto tra due auto hanno impegnato a lungo i soccorritori del 118 e i Vigili del Fuoco, causando numerosi disagi agli automobilisti in transito.

Tutto è accaduto nel tratto compreso tra Cremona e Pontevico, in direzione di Brescia. Il bilancio è di quattro feriti, uno dei quali è stato trasportato in ospedale in eliambulanza. Per fortuna nessuna delle persone coinvolte sarebbe in gravi condizioni o in pericolo di vita. Inevitabili le ripercussioni per il traffico: per consentire le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza della sede stradale, l'autostrada è stata chiusa per diverse ore.

Lunghe colonne di auto si sono formate sia lungo l'autostrada che sulle strade secondarie: il casello di San Felice è stato infatti chiuso, i veicoli obbligati ad uscire a Cremona e percorrere le arterie secondarie.