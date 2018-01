Travolta da un pirata, giovane donna trovata per strada in condizioni disperate

Investita da un automobilista che non si è fermato: i Carabinieri a caccia del pirata della strada. E' ricoverata ancora in gravissime condizioni al Civile di Brescia la 44enne Tiziana Cucchi, la donna vittima di un terribile incidente lunedì sera a Romano di Lombardia, in provincia di Bergamo.

Secondo quanto ricostruito dai militari, la donna sarebbe uscita di casa ancora prima delle 19, dalla sua abitazione di Via Cotta: sarebbe stata investita a poche decine di metri di distanza. Con il buio della sera, nessuno si è accorto di niente per quasi mezz'ora: solo intorno alle 19.20 un automobilista di passaggio ha notato il corpo della 44enne steso a terra e agonizzante.

Del pirata purtroppo nessuna traccia: non si sa che auto avesse, né tanto meno dove sia andato. Indagano i carabinieri, che stanno passando al setaccio anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza installate in paese. Non sarà facile, dato che non ci sarebbero neppure testimoni.

La donna è gravissima, sta lottando per la vita. A poche ore dall'incidente è stata già sottoposta a un intervento chirurgico alla testa, per ridurre l'emorragia cerebrale provocata proprio dal violentissimo impatto. Tiziana Cucchi è attualmente ricoverata nel reparto di Rianimazione, in prognosi riservata. Sul suo corpo martoriato anche diverse fratture, tra cui le costole.