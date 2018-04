Terribile incidente in moto, muore ragazza di soli 19 anni

La notizia che nessuno mai avrebbe voluto leggere purtroppo è arrivata lunedì pomeriggio, alle 14 circa: non ce l'ha fatta la giovane Marika Bertocchi, la ragazza di appena 19 anni che ha lottato per la vita come una leonessa dopo il terribile incidente stradale in cui è rimasta coinvolta domenica sera.

Mancavano pochi minuti alle 20 quando in territorio di Sovere, nella frazione di Piazza, la giovane ha perso il controllo della sua moto, una Kawasaki Ninja, sulla Provinciale che porta a Clusone. La dinamica dell'accaduto è al vaglio della Polizia Stradale: la ragazza avrebbe fatto tutta da sola, perdendo il controllo del mezzo fino a schiantarsi contro il guard-rail nella corsia opposta.

Una carambola violentissima e fatale: a seguito del primo impatto Marika è stata scaraventata contro un muretto, rimanendo incastrata tra il metallo e il cemento. Stava tornando a casa, a Gandino, in compagnia di un amico con cui aveva passato la giornata.