Disperazione per la giovane Marika: anche il padre è morto in un incidente

Un minuto di silenzio, in tutte le classi della sua scuola per ricordarla: frequentava la quinta superiore all'istituto Valle Seriana di Gazzaniga, non aveva ancora 19 anni, si sarebbe dovuta diplomare a fine anno. Un mare di lacrime per Marika Bertocchi, la giovane che abitava a Gandino morta a seguito di un terribile incidente domenica sera, in sella alla sua Kawasaki Ninja sulle strade del Sebino.

Una tragedia immensa, che lascia senza parole: ricoverata d'urgenza in ospedale, si è spenta lunedì pomeriggio al Civile dopo aver lottato come una leonessa. Fino all'ultimo respiro. Tutto il paese si unisce in un simbolico abbraccio alla famiglia, e in particolare a mamma Nives che già aveva dovuto affrontare un lutto terribile, poco più di una decina di anni fa.

Era il 26 febbraio del 2007 quando perse la vita il padre di Marika, Cesare Bertocchi. Aveva 45 anni, è morto in un incidente quando indossava la divisa dei Vigili del Fuoco. Era alla guida di un'autobotte, partito da Gazzaniga per raggiungere il luogo dell'incendio. All'incrocio di Colzate lo schianto fatale con un autoarticolato.