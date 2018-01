Bimbo morto nell’incidente: una famiglia straziata dal dolore

Non ci sono parole, e se ci sono non saranno mai quelle giuste per raccontare l'immensa tragedia di sabato notte. Alle porte di quella galleria ha perso la vita un bimbo di soli 4 anni, Dominic Filograno, in macchina con il papà Andrea e con la sua nuova fidanzata Valerie, che quasi all'alba (erano circa le 4) si stavano dirigendo a quanto pare verso Provaglio Valsabbia, dove abita il nonno del piccolo, l'ex carabiniere Francesco Filograno.



Sull'accaduto indaga la Polizia Stradale: improvvisamente, e non si sa per quale motivo, l'Audi A3 guidata da Andrea Filograno, 30 anni, ha sbandato e si è schiantata contro lo spigolo sinistro dell'ingresso della galleria Prada, al confine tra Vobarno e Sabbio Chiese lungo la Ss237 del Caffaro. La dinamica non è chiara: forse un colpo di sonno, forse una distrazione.

Il conducente è stato comunque sottoposto a tutti i test di rito, per l'alcol e per gli stupefacenti: i risultati saranno resi noti probabilmente nelle prossime ore. Sul posto la centrale operativa dell'Areu ha inviato tre ambulanze e due automediche, con l'intervento in contemporanea dei Vigili del Fuoco per liberare i feriti dalle lamiere.