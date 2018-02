Appena finito il turno di lavoro, viene travolta e uccisa sulla strada di casa

Aveva da poco concluso il suo turno di lavoro in ditta, stava tornando a casa: la tragedia all'improvviso, travolta e uccisa a poche centinaia di metri da casa. La vittima è la 54enne Daniela Ferrari, operaia di Gambara: lo schianto purtroppo fatale giovedì sera poco prima delle 18, in Via IV Novembre nella frazione di Corvione.

Sull'accaduto indaga la Polizia Stradale: la strada era ben illuminata, la pioggia aveva già smesso di cadere, ci si chiede allora come sia possibile che la ragazza alla guida dell'auto che l'ha investita, una ragazza che abita in zona, non si sia accorta di nulla.

La giovane donna, sotto shock per l'incidente, si è allontanata dal luogo del sinistro ma solo per allertare le forze dell'ordine, e poi tornare sui suoi passi. Purtroppo non c'è stato niente da fare: la centrale operativa dell'Areu ha inviato sul posto ambulanza e automedica, i sanitari hanno fatto il possibile per rianimarla.