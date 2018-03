"Ciao gnaro, riposa in pace": l'abbraccio del paese al giovane Braian

Il giorno dopo la tragedia è sempre difficile trovare le parole: “Eri un ragazzo simpatico e semplice”, scrivono gli amici su Facebook. Così come è sempre sbagliato morire a 19 anni, soltanto a 19 anni: stavolta è toccato a lui, l'ennesima vittima di sangue sulle strade bresciane. Braian Morandi è morto martedì mattina lungo la Sp510, sotto la galleria Iseo.

Anche la dinamica purtroppo è chiara. A bordo della sua Lancia Y avrebbe perso il controllo della vettura, fino a sbandare – subito dopo una curva – e a invadere la corsia opposta di marcia, proprio quando in quel momento stava transitando un furgone guidato da un ragazzo di 30 anni. Pure lui è finito in ospedale, con diverse fratture e contusioni: ma se la caverà.

Non c'è la fatta invece il giovane Brian, morto sul colpo. In quella buia galleria rimane l'immagine indelebile di un'automobile che non c'è più, ridotta a un groviglio di lamiere. Nella carambola la portiera della sua Lancia Y si sarebbe pure aperta, scaraventandolo fuori dall'abitacolo sull'asfalto, per diversi metri.