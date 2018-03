Va a far visita all'amico defunto, viene travolto e ucciso da un'auto

La tragedia si è consumata davvero in pochi attimi, lungo un rettilineo purtroppo mai così buio: travolto e ucciso mentre era appena stato a fare visita all'amico defunto, questo il triste destino di Beniamino Cappelletti, 75enne di Villanuova sul Clisi. L'incidente mortale lungo la Strada Provinciale 79, in territorio di Sabbio Chiese.

Cappelletti è stato travolto e ucciso da una Chrysler 300c che intorno alle 19 stava appunto transitando sulla Provinciale. L'uomo aveva parcheggiato la sua auto, una Renault Clio, sul ciglio della strada (come altri già avevano fatto per fare visita al defunto, alla casa del commiato Gabusi&Zani in località Mondalino).

Tutto a posto, almeno all'inizio, perché nel tornare sui suoi passi, mentre stava tornando alla macchina, in un tratto senza luci Cappelletti è stato centrato in pieno. Sulla dinamica dell'accaduto indaga la Polizia Stradale.