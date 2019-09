Furgone sbanda e si ribalta, quattro ragazzi finiscono in ospedale

Per fortuna sono tutte di lieve entità le lesioni riportate dai quattro giovani coinvolti nel ribaltamento di un furgone, avvenuto nelle notte tra venerdì e sabato sull'autostrada A4.

L'incidente si è verificato in direzione Venezia, tra i caselli di Peschiera del Garda e Sommacampagna. Sul posto, il 118 ha inviato un'ambulanza e un'automedica per soccorrere i feriti, i quali sono stati poi trasportati in ospedale in codice verde. Due sono stati portati all'ospedale di Peschiera, gli altri due a quello di Villafranca.

La polizia stradale, invece, si è occupata dei rilievi. L'incidente pare sia avvenuto per una distrazione del conducente. Nel furgone erano presenti in tutto sei persone.

Fonte: Veronasera.it