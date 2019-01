Incidente in A4: morto Alessio Sanzogni, ex manager della Ferragni

Tragico incidente stradale sull'autostrada A4 nella notte tra domenica e lunedì: è il 34enne Alessio Sanzogni, "influencer" ed ex manager di Chiara Ferragni, la vittima dello scontro tra un'auto e in tir avvenuto poco prima delle 2 nel tratto tra Seriate e Bergamo.

Il giovane bresciano - originario di Gardone Val Trompia, ma da tempo residente a Milano - stava guidando la sua Audi Q2, quando, per cause ancora in corso d'accertamento, ha tamponato violentemente un camion fermo in strada a causa di rallentamenti. Un impatto terribile, l'auto si è infilata sotto il rimorchio e l'abitacolo è stato falciato di netto: per Sanzogni non c'è stato nulla da fare.