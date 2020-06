Tragedia in alta quota: 26enne precipita e muore sul colpo

Dopo il lago, la montagna. A distanza di due giorni, la nostra provincia è scossa da un'altra tragica notizia che vede protagonista un giovane. Giovedì pomeriggio è toccato a un 21enne, annegato nelle acque antistanti Desenzano dopo essersi tuffato da un pedalò. Questa mattina attorno alle 11:30 invece è deceduto un 26enne, precipitato sui Corni di Premassone, in Alta Valle Camonica, tra Sonico ed Edolo.

Al momento in cui si scrive sono pochi i dettagli della tragedia, e non sono ancora state diffuse le generalità della vittima. L'incidente mortale è avvenuto sopra i 3mila metri, in una zona piuttosto impervia, molto frequentata dagli alpinisti.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Sul posto è stata inviata l'eliambulanza, decollata da Bergamo. Purtroppo per il giovane non c'era più nulla da fare. Il recupero del corpo senza vita è stato effettuato dal Soccorso Alpino della Guardia di Finanza.