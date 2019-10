Scivola mentre è a caccia, dal fucile parte un colpo: ragazzo ferito a un piede

Padre e figlio erano usciti per una normale battuta di caccia che però ha rischiato di trasformarsi in una vera e propria tragedia. Un ragazzo bresciano di 18 anni è rimasto ferito da un colpo di fucile, partito per errore proprio dalla sua arma.

L'episodio domenica mattina nelle campagne di Soresina, nel Cremonese. Stando a una prima ricostruzione, il ragazzo sarebbe scivolato e nella caduta sarebbe partito accidentalmente un colpo che gli ha centrato in pieno un piede.

Immediato l'allarme: sul posto sono giunte un'ambulanza e un'automedica e il giovane è stato trasportato all'ospedale di Cremona. Le sue condizioni non sarebbero gravi.