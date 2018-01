Le immagini della tragedia di martedì pomeriggio in A21. Attorno alle 14.30 un camion cisterna ha preso fuoco in seguito a un tamponamento: le fiamme hanno rapidamente avvolto anche gli altri mezzi coinvolti nello schianto, un'auto con targa francese e un altro mezzo pesante. Per la famiglia a bordo della macchina non c'è stato nulla da fare, stessa sorte per il camionista. Ancora da identificare le sei vittime