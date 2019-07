Fiamme in casa, brucia la cucina: intossicati mamma, papà e due bambini

Non è chiaro al momento cosa possa aver scatenato le fiamme: forse un malfunzionamento dei fornelli, un elettrodomestico difettoso, una rischiosissima disattenzione. Sta di fatto che lunedì sera intorno alle 22 i Vigili del Fuoco di Brescia sono dovuti intervenire in Via Bernardino Zendrini per un delicatissimo intervento: una casa abitata da una famiglia di quattro persone, tra cui due bambini, rischiava di andare a fuoco a causa dell'incendio divampato in cucina.

E' stato il padre a lanciare l'allarme, chiedendo aiuto: insieme a lui anche la giovane moglie e i due figli ancora piccoli, di 6 e 10 anni. Sono stati tratti in salvo, per fortuna senza gravi conseguenze: sono stati comunque tutti ricoverati al Città di Brescia per una lieve intossicazione, conseguenza del fumo aspirato in quegli attimi concitati.

Fiamme in cucina, genitori e figli in fuga

Tanta paura, ma era inevitabile: le fiamme dai fornelli hanno rapidamente abbracciato tutta la cucina. Mamma e papà e i due bambini sono usciti di casa, disperati: se non spente in tempo, le fiamme avrebbero potuto bruciare tutta la casa.

Non è andata così: il pronto intervento dei pompieri, sul posto con una squadra, ha permesso di evitare il peggio. A parte i vistosi danni alla cucina, la casa sembra a posto: saranno da fare ulteriori accertamenti, ma non dovrebbero esserci problemi sull'agibilità dell'edificio.