Fiamme in cucina, paura alla trattoria “Da Giulia” di Ospitaletto

OSPILETTO. Tanta paura (ma per fortuna danni limitati) alla trattoria “Da Giulia” di via Brescia, per un incendio scoppiato attorno alle 15.30 di domenica.

Stando a una prima ricostruzione, pare che il rogo sia divampato dalla cappa in cucina a causa di un utilizzo eccessivo delle piastre di cottura (pare dovuto a un blackout che ha reso inutilizzabile numerosi elettrodomestici).

Inutili i tentativi da parte del personale di spegnere le fiamme con due estintori: sul posto sono dovuti intervenire i vigili del fuoco di Brescia, che in pochi istanti hanno spento il rogo. Nessuna persona è rimasta ferita.