Bruciati tre camion in un’azienda: gesto doloso, 300mila euro di danni

Dopo l’incendio, la conta dei danni e tante domande a cui dare risposta. Il rogo all’azienda di trasporti Logistic Trans di San Felice del Benaco costerà alla ditta circa 300mila euro. Tre camion sono stati devastati dalle fiamme, mentre un furgone ha subito danni ingenti.

Stando a quanto finora trapelato dai carabinieri della Compagnia di Salò, l’origine dolosa pare ormai certa. Impossibile al momento sapere chi siano i responsabili del blitz incendiario, né tantomeno le ragioni di un atto che rischia di mettere in ginocchio un'azienda che, in oltre 20 anni di attività, non è mai incappata in simili episodi né mai ha avuto problemi con la legge.

La Logistic Trans si occupa di trasporto nautico. Lo scorso febbraio, a pochi chilometri di distanza era stata data alle fiamme l'area di rimessaggio della Nautica Pollini di Manerba. I militari stanno indagando anche sui possibili legami tra le due azioni criminose.