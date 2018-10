Paura in tangenziale: torna dal mercato, prende fuoco il furgone dei formaggi

Nessun ferito, per fortuna, ma tanta paura all'imbocco della tangenziale: il furgone dei formaggi dei fratelli Cavazzini di Carpenedolo ha preso fuoco, è andato completamente distrutto (bruciando anche il gustoso contenuto al suo interno) probabilmente a causa di un corto circuito, un malfunzionamento che ha scatenato la scintilla e poi appunto le fiamme.

I fratelli Cavazzini se ne sono accorti mentre erano in movimento: hanno accostato poco prima della rotatoria all'ingresso della tangenziale, quella che dal Mantovano porta a Carpenedolo, e sono riusciti ad abbandonare il mezzo prima che fosse troppo tardi.

Fiamme alte diversi metri hanno allertato e spaventato anche gli altri automobilisti: in pochi minuti sul posto sono arrivati i Vigili del Fuoco, ma non c'è stato più niente da fare. Il furgone dei formaggi è andato distrutto, carbonizzato da cima a fondo, una carcassa annerita che non potrà fare altro che essere demolita. Un danno da decine di migliaia di euro.

Il marchio Cavazzini è molto conosciuto a Brescia e nel Mantovano: i fratelli non mancano mai ai mercati di paese con il loro furgone attrezzato, carico di formaggi, prodotti tipici e specialità locale. Il giorno dell'incendio stavano giusto tornando dal mercato settimanale di Castelgoffredo.