Prende fuoco un macchinario: grave incendio alla Fly Flot di Isorella

Danni per centinaia di migliaia di euro alla Fly Flot di Isorella, nota azienda del settore calzaturiero, a causa di un grave incidendo divampato nel tardo pomeriggio di giovedì.

Stando a una prima ricostruzione, pare che le fiamme siano divampate da un macchinario in funzione nel secondo reparto produttivo. Gli operai hanno sentito un forte odore acre, poi il fumo e le fiamme: per primi hanno cercato di spegnere il rogo con gli estintori, ma è stato tutto inutile. Oltre ai macchinari, sono stati danneggiati i locali e bruciate centinaia di calzature.

Per riportare la situazione in sicurezza è stato necessario l'intervento di tre squadre dei vigili del fuoco, da Orzinuovi, Castiglione delle Stiviere e San Polo in città. L'unica nota positiva è che nessuna persona è rimasta ferita o intossicata.