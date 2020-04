Addio a Ilenia, morta a soli 36 anni: "Che il cielo ora ti doni la pace che meriti"

Non c’è solo il Covid-19 a portare immenso dolore nelle case dei bresciane: sono in tanti, purtroppo, a dover affrontare in silenzio le proprie tragedie quotidiane. Per questo la comunità di Manerbio si stringe ai familiari per la scomparsa di Ilenia Annoni, morta a soli 36 anni.

In questi giorni si è arresa al cancro, dopo aver lottato per quasi un anno contro un male terribile, e incurabile. Una vicenda che lascia dietro di sé una scia infinita di tristezza e sofferenza. Gli amici la ricordano con grande affetto, ripensando ai suoi sorrisi, la simpatia, la sua grande voglia di vivere.

Una vita spezzata troppo presto

Un’altra vita spezzata troppo presto, ancora tutta da scoprire, e tanti sogni ancora da realizzare. Si era diplomata al Capirola di Leno, per poi lavorare per quasi dieci anni (come segretaria) alla Aluminium Green Spa di Pralboino: nel novembre del 2017 era stata assunta dalla DimmidiSi di Manerbio.

Poi nella primavera dello scorso anno, la triste scoperta. E adesso, dopo mesi e mesi di lotta senza sosta, il tragico epilogo. “Riposa in pace Ilenia – scrive un’amica su Facebook – Avresti dovuto fare ancora tante cose. Che il cielo ora ti doni la pace che meriti”.