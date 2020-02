Schiacciato mentre taglia un albero: figlia e nipote lo trovano morto

Era morto da diverse ore quando l'hanno trovato: forse già dal primo pomeriggio. E' questo il triste destino toccato a Ilario Buccio, 84enne di Bagolino, deceduto martedì mentre stava tagliando la legna in un terreno di sua proprietà, in Via dei Quadri nel Pian d'Oneda. Dalle prime ricostruzioni dei carabinieri, sul posto per i rilievi, sarebbe rimasto schiacciato (all'altezza del torace) da un tronco di abete, che aveva appena tagliato.

Sono state la figlia e la nipote a trovarlo per prime: i familiari erano molto preoccupati, non avendo più notizie ormai da qualche ora. Non rispondeva al cellulare, erano stati a trovarlo a casa e non c'era: le ricerche sono proseguite in autonomia fino al tragico ritrovamento, appunto sotto un tronco.

Era già morto da diverse ore

A nulla sono valsi i disperati tentativi di rianimarlo: anche l'elisoccorso è stato chiamato a intervenire, oltre ad ambulanza e automedica. Gli accertamenti medici non hanno fatto altro che confermarne il decesso, come detto probabilmente avvenuto già nel primo pomeriggio.

Ilario Buccio era molto conosciuto in paese, e con lui tutta la famiglia. A seguito dei responsi medico-legali, la magistratura ha già dato il nulla osta alla sepoltura. La salma è già stata riconsegnata alla famiglia nelle ore successive al ritrovamento, avvenuto intorno alle 20. A breve saranno comunicate data e ora dei funerali.