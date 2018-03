Dopo anni di lotta, Andrea si è spento, a soli 20 anni

Una battaglia durata anni. Tra alti e bassi è riuscito a studiare e diplomarsi, ma alla fine il male ha vinto: Andrea Pirlo è scomparso giovedì notte a soli vent'anni. Da anni combatteva contro la leucemia. Nonostante le difficoltà, due anni fa Andrea è riuscito a diplomarsi - da un letto d'ospedale - presso l'istituto alberghiero Giacomo Perlasca di Idro, con la votazione finale di 94/100. Il diploma gli valse la borsa di studio dell'associazione onlus Paolo "il Pro" legata alla memoria di un ragazzo scomparso nel 2009.

La grande passione di Andrea era la mountain bike. Un team per il quale ha gareggiato, il "Manuel Bike", a seguito della scomparsa del ventenne ha postato una fotografia (quella che abbiamo utilizzato per l'articolo) di Andrea impegnato in una gara. Nonostante la malattia Andrea ha cercato di vivere una vita normale; qualche tempo fa, dopo il diploma, in un'intervista rilasciata ad alcuni compagni disse di amare un aforisma di Gandhi che rappresentava un po' la sua storia: «La vita non è aspettare che passi la tempesta, ma imparare a ballare sotto la pioggia».

La camera ardente è allestita presso la sala mortuaria della casa di riposo Passerini di Nozza; il funerale verrà celebrato domenica alle 15 presso la parrocchiale di Idro. A piangere Andrea, oltre ad amici e parenti, i genitori Sergio e Mariuccia.