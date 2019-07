Guida ubriaco 7 volte oltre il limite: "Sto andando al lavoro, ma non ricordo dove"

Zigzagava per strada con la sua vecchia Peugeot 206 e nel sangue aveva alcol in una quantità 7 volte oltre il limite consentito: l'uomo, un 40enne di Serina (Bg), è stato fermato da una moto della Polizia locale nel tratto di strada fra Lavenone e Idro. Al suo fianco sedeva un suo coetaneo, anch'esso ubriaco fradicio.

Ai poliziotti ha detto di essere partito 5 ore prime dalla Bergamasca: "Sto andando a fare dei lavori di giardinaggio", ha poi aggiunto. Peccato che non ricordava più dov'era diretto: facile a credersi, dato che aveva un tasso alcolemico di 3,31 mg/l. Agli agenti non ha però mentito: nel baule sono stati trovati tosasiepi, motoseghe e decespugliatori.



L'auto è stata sequestrata, la patente ritirata: i due hanno dovuto attendere in paese che qualcuno venisse a prenderli.