Terrore dopo il concerto: ragazze minacciate e inseguite nella notte

Davvero una notte da incubo per un gruppo di amiche di rientro sul lago d'Idro dopo aver passato la serata al concerto di Francesco Renga, Max Pezzali e Nek, in scena martedì al Brixia Forum. Sono state avvicinate, inseguite e poi quasi aggredite da un giovane a quanto pare già noto in zona per i suoi comportamenti non sempre impeccabili.

Come scrive Bresciaoggi, le sei donne erano a bordo di una monovolume, quando si sono fermate in località Pieve per far scendere la prima del gruppo, che aveva parcheggiato l'auto nelle vicinanze. In quel momento si è avvicinato il ragazzo, a bordo di un'altra auto, che le ha salutate e si è presentato come una guardia giurata.

Impossibile non riconoscere immediatamente il suo stato confusionale, hanno raccontato in seguito: una di loro ha poi riconosciuto il personaggio poco raccomandabile. Tutte insieme (nessuna alla fine è scesa dall'auto) hanno deciso di allontanarsi, era circa l'1.30 di notte.