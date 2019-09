Stroncato da un malore mentre dorme, la moglie lo trova morto nel letto

Si è svegliata prima dell’alba, accorgendosi immediatamente che qualcosa non andava: il marito che dormiva accanto a lei non dava più segni di vita. Nonostante lo shock, la donna non ha perso tempo ed è corsa fuori, in cerca di aiuto.

La tragedia si è consumata all’interno di una casa mobile del camping Venus di Idro, dove la coppia stava trascorrendo, come d’abitudine, un periodo di vacanza. La direzione della struttura ha immediatamente allertato il numero unico per le emergenze, e la macchina dei soccorsi si è mossa rapida: in pochi minuti sono sopraggiunte due ambulanze e un’automedica.

Una corsa purtroppo inutile: nonostante gli sforzi dei sanitari, il cuore dell’uomo - un 62enne olandese - non ha più ripreso a battere. Nessun dubbio sulla causa del decesso: il turista è stato colto da un malore fulminante mentre dormiva e non è nemmeno riuscito a chiedere aiuto alla moglie.

Una morte precoce che ha lasciato sgomento il personale della struttura ricettiva di via Trento, che la coppia frequenta da molti anni.