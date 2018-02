Sei case svaligiate in una sola notte: un paese intero in balia dei ladri

La situazione sembra ormai più grave del previsto, a Idro: se infatti la scorsa settimana si erano registrati sei furti in sette giorni, comunque una media parecchio elevata, lunedì scorso i ladri si sono scatenati, colpendo per sei volte in meno di 24 ore, un furto ogni quattro ore circa. E adesso in paese, come scrive Bresciaoggi, c'è davvero tanta paura.

Non è dato sapere se tutti e sei i colpi siano andati a segno: i rapinatori mantengono più o meno lo stesso modus operandi, entrano in azione in prima serata, quando è già buio ma non è troppo tardi, dalle 20 alle 23. E adesso avrebbero colpito più o meno in tutto il paese, da Crone a Preonde, dal centro alla periferia.

Fuori dalle case si respira un clima di sospetto: proprio a seguito dell'ondata di furti ogni “forestiero” rischia di essere sottoposto a sommario interrogatorio. E' successo a una coppia di operai del Comune, impegnati a prendere le misure per la posa di nuovi asfalti, è capitato a un insegnante che stava raggiungendo la casa di un collega (e che sarebbe stato pure “schedato”, fotografato).

Di certo il momento è difficile: l'ondata di furti (chissà se ad opera della stessa banda) prosegue ormai da tre settimane, e oltre ai raid in casa si aggiungono le due rapine a mano armata, al bar Bounty di Lemprato, alla fine di gennaio, e al vicino ufficio postale di Anfo, il 9 febbraio scorso.