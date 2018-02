Idro: ondata di furti in casa, il paese è assediato dai rapinatori

Ondata di furti in paese, cresce la preoccupazione tra i residenti: gli ultimi episodi risalgono solo a un paio di giorni fa, mercoledì scorso. Due i colpi messi a segno a Idro probabilmente dalla stessa banda di rapinatori: il primo andato a buon fine, il secondo fortunatamente sventato dalla presenza della padrona di casa.

Come riferito dai proprietari alle forze dell'ordine, i ladri avrebbero agito tra le 20 e le 23, colpendo in rapida sequenza prima in Via della Paul e poi in Via Roberto Bertini. Come detto, nel primo caso sono arrivati fino in fondo.

L'anziano padrone di casa infatti non c'era, e i banditi hanno potuto agire indisturbati portandosi via davvero di tutto, qualche centinaia di euro in contanti, il portafoglio “attrezzato” con bancomat, carta di credito e libretto degli assegni.