Cade dallo scivolo, sangue dalla bocca: paura per una bimba di 2 anni

Tanta paura lunedì sera a Idro per una bimba di soli 2 anni, caduta dallo scivolo terrorizzando i genitori per quella che sembrava una bruttissima botta, con tanto di sangue che le fuoriusciva dalla bocca ma soltanto, per fortuna, perché si era morsicata la lingua. La piccola è stata poi ricoverata a Gavardo per accertamenti.

La macchina dei soccorsi comunque si è mossa rapida: l'allarme è stato lanciato verso le 21, in pochi minuti sul posto – in una pizzeria di Via Roberto Bertini – c'erano già ambulanza e automedica. Dal Civile è decollato anche l'elicottero, che non ha avuto però necessità di intervnire.

La piccola sta bene, e meno male: stava giocando sotto gli occhi attenti della madre nel giardinetto di una pizzeria, dove si erano fermati a mangiare i genitori (coppia di turisti con bambina al seguito). Ma da quello scivolo la bimba è appunto scivolata, battendo il sedere sull'erba.

Niente di che, almeno così pareva: finché tornati al tavolo dalla bocca della bambina non usciva del sangue, tanto sangue. E' stato subito lanciato l'allarme, con la piena collaborazione dei gestori della pizzeria e degli altri clienti.

Tutti spaventatissimi, e per fortuna l'emergenza che è subito rientrata: dai primi accertamenti medici è stato subito verificato che in bocca si era fatta un piccolo taglio, probabilmente dopo essersi morsa la lingua a seguito della caduto. In ospedale ci è comunque andata lo stesso, per sciogliere ogni dubbio.