Trova l’aereo dei coniugi scomparsi, poi sparisce pure lui: mistero nel mistero

Di lui non si hanno notizie da sei mesi e un giorno: è stato visto per l’ultima volta il 20 aprile scorso, atterrato all’aeroporto di Caracas, in Venezuela. Una telefonata alla madre, poco dopo mezzogiorno, poi nulla più. L’allarme è stato lanciato dai familiari, in particolare dalla moglie Elizabeth, convinta che il marito possa essere stato arrestato, o peggio prelevato dal controspionaggio militare.

Un altro mistero a quasi 7 anni dalla tragedia

E’ avvolta nel mistero la scomparsa di Hugo Marino, l’imprenditore italo-venezuelano (titolare della Sea Corporation, azienda specializzata in ricerche e recuperi) noto anche nel Bresciano per aver coordinato le ricerche dell’aereo YV2615 precipitato il 4 gennaio del 2013 a largo di Los Roques.

Al bordo di quel velivolo c’erano anche due bresciani, Guido Foresti ed Elda Scalvenzi di Pralboino, oltre che l’imprenditore Vittorio Missoni e la moglie Maurizia Castiglioni. L’aereo precipitato venne ritrovato qualche mese dopo, i corpi degli scomparsi invece no. I familiari ancora li aspettano, per dare loro degna sepoltura, anche se le speranze ormai stanno a zero.

Scomparso da sei mesi: tante, troppo domande

E intanto sono passati sei mesi anche dalla scomparsa di Marino. Una circostanza che riaccende i riflettori sulla tragedia, e sulle tante domande senza risposta, anche a distanza di anni. A cui se ne aggiungono delle nuove: che fine ha fatto Hugo Marino? E’ stato davvero arrestato? E fosse così, per quale motivo?

Non ci sono conferme ufficiali sul suo arresto. E nemmeno sul suo coinvolgimento con il controspionaggio. Ma la moglie e la figlia rimangono ferme sulle loro convinzioni: Marino sarebbe stato prelevato da qualcuno in aeroporto. Per portarlo chissà dove. Un mistero tutto sudamericano, a quasi sette anni da una tragedia, invece, anche bresciana.