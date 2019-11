Halloween da sballo: una dozzina di ragazzi in ospedale per il troppo alcol

Le prime avvisaglie che sarebbe stata una lunga nottata, per volontari e soccorritori del 118, si sono avute già giovedì pomeriggio a Brescia, quando alle 16.38, in Via Cefalonia, è stato soccorso un ragazzo di 21 anni per intossicazione etilica. Il primo intervento di una lunga serie, e sempre per lo stesso motivo: troppo alcol in corpo, condizioni fisiche instabili e il rischio, in alcuni casi, addirittura del coma etilico.

Un lungo Halloween da sballo, ancora una volta, in lungo e in largo in tutta la provincia. Sono soprattutto giovani e giovanissimi ad aver alzato un po' troppo il gomito, approfittando di feste nei locali, in bar e in discoteca. Dal tramonto all'alba sono almeno una dozzina i giovani ubriachi, ragazzi e ragazze, per cui si è reso necessario l'intervento dell'ambulanza.

Tanti minori: anche una ragazzina di 14 anni

Tra loro anche una ragazzina di 14 anni, soccorsa intorno alle 1.30 non lontano da una nota discoteca di Lonato. I minorenni sono più o meno la metà, sul totale degli interventi: un altro ragazzo fuori dalla discoteca, poco dopo le 4.00 a Corte Franca, una ragazza di 17 anni alle 22.00 in castello a Brescia, con lei anche un ragazzo 19enne, pure lui soccorso dall'ambulanza per il troppo alcol.

E poi due ragazzi di 16 anni a Brescia: il primo poco dopo le 22.30 in Corsetto Sant'Agata, il secondo poco dopo le 00.30 in Via Triumplina. L'ultimo intorno alle 3.30 a Bedizzole. Poi ci sono i maggiorenni, più maturi ma non troppo: un ragazzo di 20 anni in Via Gramsci a Brescia, ancora prima delle 21.30, un 36enne a Navezze di Gussago alle 2.00 del mattino, una ragazza di 20 anni a Cologne, poco prima delle 3.00, un'altra di 25 in Via Casotti a Brescia, poco prima delle 6.00.