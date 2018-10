Dramma in una concessionaria: titolare muore stroncato da un infarto

Dramma a Gussago mercoledì notte. Il 58enne Vincenzo Buratti, titolare della omonima concessionaria, è morto stroncato da un malore proprio all'interno del salone di via IV Novembre.

L'allarme è stato lanciato verso le 22.30: a chiamare il 112 è stato un residente, che, mentre passeggiava col cane, ha notato un'auto vuota in cortile col motore acceso, la porta dello stabile aperta e un uomo a terra.

Sul posto si sono precipitati un'automedica e un'ambulanza, i vigili del fuoco e i carabinieri. Per Buratti, purtroppo, non c'è stato nulla da fare, stroncato da un violento attacco cardiaco che non gli ha lasciato nemmeno il tempo di chiedere aiuto.