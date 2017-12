Schianto nella notte: auto esce di strada e finisce contro un albero

Spaventoso incidente nella notte a Gussago: un'auto fuori controllo si è schiantata contro un albero che costeggia la strada finendo per abbatterlo. Tutto è accaduto poco dopo le 5.30 lungo via IV Novembre. Temendo il peggio la centrale operativa del 112 ha inviato sul posto due ambulanze in codice rosso e i Vigili del Fuoco.

Un impatto violentissimo: completamente distrutta l'auto, divelta la pianta. Tanto, tantissimo, spavento per le due persone a bordo - una 23enne e un 36enne - ma lievi le conseguenze. L'allarme è infatti rientrato poco dopo l'arrivo dei sanitari del 118: i due giovani avrebbero rimediato solo lievi traumi e sono stati trasportati al Pronto Soccorso per le medicazioni del caso.

Ancora da chiarire le cause all'origine dello schianto. Un colpo di sonno, una distrazione, un guasto: sono solo alcune delle ipotesi al vaglio dei carabinieri che sono intervenuti sul posto per i rilievi di rito.