I proprietari caricano il furgone, i ladri salgono e fuggono a tutto gas

Un furto che ha davvero dell’incredibile, quello avvenuto nella notte tra mercoledì e giovedì a Gussago, in viale Italia. I ladri hanno agito proprio davanti agli occhi dei proprietari della refurtiva: mentre i titolari della pasticceria Italia caricavano il furgone, i malviventi sono saliti nell'abitacolo e sono fuggiti a tutto gas.

Questione di secondi. Mentre i titolari sceglievano la merce da caricare, i ladri sono sbucati dal nulla e in men che non si dica si sono appropriati del mezzo commerciale. Immediata la chiamata al 112: dopo intense ricerche il veicolo è stato ritrovato giovedì sera nella zona industriale di Cazzago San Martino. Un furto lampo avvolto nel mistero: l'ipotesi più probabile, al momento, è che sia stato rubato da una persona in fuga.