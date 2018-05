Scivola sulla scala e precipita nel vuoto: brutto infortunio in azienda

Infortunio sul lavoro nella mattinata di mercoledì a Gussago, all'interno di un cantiere della Traversa Terza di Via Industriale. Un muratore di 54 anni è caduto da una scala, sulla quale si trovava per eseguire dei lavori di ampliamento dell'azienda in cui è avvenuto l'incidente.

L'uomo, dipendete di una ditta edile, avrebbe perso l'equilibrio, cadendo rovinosamente a terra dopo un volo di alcuni metri. A dare l'allarme, poco dopo le 11, alcuni colleghi. Sul posto un'ambulanza e un'automedica a sirene spiegate. Il lavoratore non avrebbe mai perso conoscenza, ma i traumi rimediati hanno reso necessario il trasporto in ospedale.

Il 54enne è stato portato alla Poliambulanza per le analisi del caso: le sue condizioni non desterebbero particolare preoccupazione come suggerisce il ricovero avvenuto in codice giallo. Per i rilievi sono intervenuti i carabinieri di Gussago, con loro anche i tecnici dell'Ats per gli accertamenti del caso.