Tenta di entrare in un appartamento, ma ci abita un carabiniere: ladro in manette

Ha tentato di intrufolarsi in un appartamento, ma gli è andata doppiamente male: il proprietario era in casa e si è accorto di lui. Non solo, il ladro si è trovato di fronte il suo peggior 'nemico': un Carabiniere che non ha esitato ad affrontarlo.

L'episodio giovedì mattina in un complesso residenziale di Gussago. Un colpo improvvisato e maldestro: il malvivente aveva appena scavalcato la ringhiera del terrazzo dell'appartamento del primo piano, quando è stato sorpreso dal militare, in servizio al Radiomobile di Brescia. Un finale già scritto: il carabiniere ha bloccato l'uomo e ha chiamato i colleghi della stazione di Gussago, che hanno fatto scattare le manette.

Nei guai un 35enne senza fissa dimora di origine slava: l'arresto è stato convalidato dal giudice. È il terzo ladro che finisce in manette nel giro di poche settimane: i carabinieri di Gussago hanno arrestato anche due cittadini rumeni, di 34 e 45 anni, responsabili rispettivamente dei furti commessi all’Outlet Village Franciacorta di Rodengo Saiano e in un supermercato di Gussago.