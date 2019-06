Una candela accesa scatena l'incendio in casa: mamma e bimba in ospedale

Una candela lasciata accesa e forse caduta, poi le coperte del letto matrimoniale che prendono fuoco e le fiamme che si propagano. Rapidamente. Lunghi, lunghissimi, istanti di paura lunedì mattina in un'abitazione di Navezze di Gussago.

In casa, quando si è sviluppato il rogo, c'erano mamma e figlioletta: non sarebbero rimaste ferite, ma sono comunque state portate in ospedale, al Civile, per tutti gli accertamenti del caso.

Tempestivo l'intervento dei Vigili del Fuoco: l'incendio è stato domato prima che danneggiasse la struttura dell'abitazione, che non è quindi stata dichiarata inagibile.